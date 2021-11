PORTIERE, Terracciano in vantaggio su Dragowski

Per Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano quello di sabato sarà un derby del cuore visto che entrambi hanno un passato all'Empoli. Come riportato da La Nazione, il polacco è out dal 3 ottobre a causa della lesione di secondo grado al retto femorale, ma ora è tornato a lavorare in gruppo. Non può però certamente essere al 100% ed infatti non sta ancora prendendo parte alle partitelle di allenamento, che potrebbe essere un segnale su chi scenderà in campo al Castellani. Terracciano infatti appare essere in vantaggio sul compagno di reparto, ma gli ultimi dubbi saranno sciolti solamente durante la settimana.