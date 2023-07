PORTIERE, In Italia piace Audero, all'estero Casteels

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino la Fiorentina sta provando a stringere sul portiere, tirando le fila di una lunga ricerca. In Italia il nome in cima alla lista resta quello di Audero, seguito da Montipò, mentre dalla Germania è rimbalzata con forza la candidatura di Koen Casteels, belga classe ‘92 del Wolfsburg (contratto in scadenza tra un anno) che Pradè provò a portare in viola già nel gennaio del 2017.