PORTIERE, Audero è il nome in pole: servono 7/8 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport l’ asse Firenze-Genova potrebbe funzionare per l’operazione numero uno. La società viola cerca infatti un portiere da mettere in rosa insieme a Pietro Terracciano, mentre quella blucerchiata ne ha uno di troppo: Audero e Falcone che è stato appena controriscattato dal Lecce. Audero ha terminato l’ultima stagione in anticipo a causa di un infortunio in allenamento che lo ha costretto a dare forfait da marzo fino alla fine del campionato e ora scalpita per il rilancio. La Fiorentina per lui avrebbe già fatto un sondaggio. I liguri sarebbero pronti a cederlo per una cifra che si aggira sui 7-8 milioni. È un bel derby fra i pali con Falcone che sembra rimanere comunque nell’orbita viola. E poi c’è Alessio Cragno, classe ‘94, un nome che ciclicamente torna di moda nel capoluogo toscano. Anche perché per lui, nato a Fiesole, sarebbe come giocare in casa e i colori viola sarebbero una prima scelta. Alla Fiorentina piace da tempo e in più è deluso dall’esperienza al Monza dove non è riuscito a trovare spazio e per questo è finito nuovamente sotto i radar del mercato.