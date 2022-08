PORTA, Oggi Terracciano, giovedì gioca Gollini?

Il Tirreno parla della porta della Fiorentina e sottolinea come stasera contro la Cremonese sarà con tutta probabilità Pietro Terracciano a difendere i pali della squadra di Italiano. Gollini però potrebbe debuttare già giovedì contro il Twente, sempre al Franchi, in una sorta di turnover anche in porta. Terracciano intanto vuole esordire con una rete inviolata per iniziare al meglio questa sfida a distanza con il collega e amico ex Atalanta e Tottenham.