PONGRACIC, Il debutto in Inghilterra. Occhi anche su Barak

Nelle amichevoli che la Fiorentina disputerà nel Regno Unito si vedranno gioco-forza facce nuove, a cominciare da Barak, aggregato al gruppo nelle ultime ore ma fuori contro la Reggiana, e soprattutto Pongracic, nuovo acquisto che potrebbe debuttare già da venerdì. In attesa che il mercato regali altre novità, saranno loro due gli osservati speciali del viaggio oltre Manica. Curiosità anche per Ikonè, in campo nei minuti finali venerdì sera e ufficialmente reintegrato in rosa, in attesa di sviluppi sul mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.