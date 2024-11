PONGRACIC, Forma da ritrovare. La Primavera vola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione si celebra anche il primato della Fiorentina Primavera, che ieri ha schiantato a domicilio per 4-2 la Cremonese ed è tornata al 1° posto in classifica. Partita elettrizzante doveva essere e tale alla fine è stata: sei reti, un rigore al 4’, una rimonta da big e soprattutto il ritorno in campo di Pongracic dopo 49 giorni dall’ultima gara. La Fiorentina Primavera, in questo saliscendi di emozioni, si è così imposta per 4-2 sul campo della Cremonese, ribaltando un risultato che dopo soli 240” la vedeva sotto grazie anche all’aiuto del centrale ex Lecce, che si è messo alle spalle i guai muscolari e ha giocato un tempo con l’U20 palesando però una condizione lontana dai giorni migliori.

I baby viola di Galloppa hanno incassato subito il colpo e già nel corso del primo tempo hanno ribaltato la sfida con Tarantino e Bertolini, prima che Harder e Romani su punizione arrotondassero il punteggio, dimezzato dalla bis di Gabbiani. Fiorentina 1ª in classifica (21 punti) e col miglior attacco del torneo (25 gol).