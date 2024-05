POLVEROSI, Stavolta fa ancora più male. Che delusione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Un dolore così è insopportabile", scrive stamani Alberto Polverosi nella sua analisi della sconfitta in finale di Conference League sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. "Una botta terribile, di una violenza emotiva mai provata da questa squadra che pure di sconfitte così ha una certa esperienza. Sei semifinali e tre finali in tre anni non sono bastate per portare a casa un trofeo che la Fiorentina avrebbe meritato. Dopo Roma (finale di Coppa Italia persa contro l’Inter) e Praga (finale di Conference persa contro il West Ham) ora anche Atene si unisce alla triste lista delle città nere per la Fiorentina".

Poi conclude: "Finiscono così i tre anni di Vincenzo Italiano, col suo sguardo sgomento mentre abbraccia i suoi ragazzi in mezzo al campo. La delusione è forte, ci vorrà tempo per smaltirla. Tre finali perse una dietro l’altra fanno male, tanto male. E poi bisognerà ripartire. Sì, ma come? E soprattutto per quale obiettivo? Tocca a Commisso fissare il traguardo, tocca alla squadra, alla parte che resterà a Firenze, tentare un altro assalto all’Europa. Per il terzo anno di fila giocherà la Conference League e se andrà di nuovo in finale stavolta non avrà scelta, dovrà vincerla per forza".