POLVEROSI, L'appello: "Togliete Palladino dall'emergenza"

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi lancia un appello: "Togliete Palladino dall'emergenza". Dopo aver fatto un quadro delle mancanze nella rosa della Fiorentina, il giornalista scrive: "La rapidità con cui il club viola aveva acquistato dalla Juventus un giocatore (Kean) che fra un anno era in scadenza e per una cifra non proprio trascurabile aveva fatto pensare che quanto annunciato in conferenza stampa dai dirigenti e sintetizzato in due parole, ambizione e miglioramento, fosse sul punto di trasformarsi in realtà. Invece dopo aver puntato sulla scommessa del nuovo centravanti, è iniziata la lunga pausa.

Per spiegare (e farsi perdonare) con i fatti questo ritardo, la Fiorentina deve acquistare giocatori di livello assoluto, in grado di alzare “ambiziosamente” la qualità della squadra. Sarà così?".