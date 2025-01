POESIO, Il problema è al centro. Così come Gudmundsson

FirenzeViola.it

Sulle pagine del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio dice la sua sulla Fiorentina, sottolineando come non sia facile trovare la causa di una frenata così brusca. L'assenza di Bove, certo, il calo fisico evidente, ma c'è qualcosa di più: "Molto sembra partire dal centrocampo - scrive Poesio - che si è svuotato di dinamicità ma anche di capacità di lettura difensiva e di facilità nella fase propositiva. Un reparto che era stato fondamentale fino a poco tempo fa, ora appare in continua difficoltà anche per mancanza di ricambi e forze fresche".

Chiusura dedicata a Gudmundsson: "La sostituzione per disperazione alla fine del primo tempo non fa che certificare come l'acquisto più importante del mercato stia iniziando a rappresentare un problema non da poco per Palladino, costretto a mandarlo in campo per consentirgli di ritrovare fiducia e confidenza con il gioco, salvo poi doversi arrendere davanti alle prestazioni che appaiono del tutto avulse dal gioco".