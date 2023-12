POESIO, Il primo guizzo di Beltran. Jack una certezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio fa il punto della situazione in casa Fiorentina dopo la bella vittoria per 3-0 contro la Salernitana. Un successo quello maturato ieri pomeriggio al Franchi che ha ridato slancio ed entusiasmo alla corsa viola verso le posizioni di vertice del campionato. La partita viene sbloccata dal calcio di rigore di Beltran, con la speranza ovviamente che questo possa essere solo il primo di tanti gol in Serie A per l'argentino. Ieri Italiano ha puntato ancora una volta su di lui mandando in panchina Nzola, segnale che forse che le gerarchie sono cambiate. Poesio si sofferma poi sulla prova di Bonaventura.

Il centrocampista marchigiano è ormai una certezza per Italiano che dovrà gestirne le forze nei prossimi(tanti) impegni. A proposito di gestione ieri ha riposato Nico Gonzalez, probabilmente in vista della gara di Roma, e si è invece rivisto un ottimo Sottil. Importante per l'allenatore siciliano in un periodo così ricco di impegni che tutti, anche le seconde linee, diano il suo contributo alla causa viola.