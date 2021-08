PJANIC, La Fiorentina ci pensa. Berardi...

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa un punto della situazione sul mercato viola. Per quanto riguarda Lirola-Zappacosta, il primo ceduto al Marsiglia per 6,5 milioni più altri 6,5 di bonus e il secondo in arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Dato per fatto il ritorno di Nastasic, la Fiorentina sta lavorando ad altre due (grandi) operazioni. La prima porta a Berardi, che ha chiesto di essere ceduto ed è particolarmente attratto dall’ipotesi viola. Costa molto (circa 25 milioni) ma il Sassuolo è pronto a parlarne e quindi la pista va seguita con grande attenzione. Le alternative sono Gonzalo Plata, che potrebbe arrivare comunque, e Orsolini. La seconda (pazza) idea, emersa nei frequenti contatti dell’ultimo periodo con Fali Ramadani, conduce a Miralem Pjanic. Il Barcellona se ne deve liberare, è pronto a contribuire al pagamento dell’ingaggio (7,5 milioni) e lui ha voglia di tornare in Italia. La Juventus sembrava la soluzione ideale ma i bianconeri, preso Locatelli, si sarebbero tirati indietro. Per questo Pradè e Burdisso ci stanno provando anche se dovrà essere l’agente a trovare una soluzione.