PJACA, Il Torino lo vuole e tratta con la Juventus

Come riporta La Stampa, il Torino lavora sul mercato ed ha individuato in Pjaca ed Ilic due obiettivi. Per il primo c'è dialogo con la Juventus, con i bianconeri che vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre il club di Cairo preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. La chiave potrebbe essere un accordo che subordini l'acquisto di Pjaca al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Ilic invece vorrebbe tornare al Verona, ma, allo stesso tempo, il serbo del City non è insensibile alla stima di un tecnico come Juric che lo ha conosciuto.