PIZARRO, Gattuso congedato con un tweet. Non esiste

"Roma, il carattere te lo dà Mourinho". Il Messaggero ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista della Roma e della Fiorentina David Pizarro, che ha commentato così la firma di Mourinho: "Un grande colpo. Ha vinto, ha carisma, ha portato entusiasmo. Alla grande. Basta per vincere? Come dice Allegri: servono pure i giocatori bravi. La Roma ha una buona base. Serve, e ce lo insegnano a Coverciano, qualità in ogni calciatore: tutti devono essere registi. Ma serve pure carattere, che è un po' mancato quest'anno, calciatori che ti trascinino dal lunedì al lunedì, gente che faccia capire ai ragazzi che bisogna pensare al calcio, non ai tatuaggi e alle macchine. Oggi c'è molta distanza, c'è gente che non alza mai la testa, guardate come hanno congedato Gattuso, con un tweet. Non esiste. Si dovrebbe tornare un po' al passato".

E su Spalletti ha aggiunto: "Con lui ho passato quattro anni a Udine, tre a Roma. Il suo modo di preparare le partite resta unico. In campo succedeva quello che ci trasmetteva in settimana. Se mi ha chiamato per entrare nel suo staff? No. Se ci andrei? Certo. Sto facendo il corso di allenatore, quindi sarebbe un'esperienza formativa. Luciano, poco tempo fa, ha invitato tutti i partecipanti al corso a casa sua. Una tenuta bellissima, abbiamo mangiato bene, ma non mi ha chiesto nulla".