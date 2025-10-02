Pioli non rivede l'obiettivo Champions e cerca il sorriso. la Repubblica: "No ai voli al ribasso"

Una gara da vincere, quella di stasera contro il Sigma Olomouc per la Fiorentina, per vari motivi. Superare un avvio di stagione complicato e inferiore alle aspettative, ritrovare morale e serenità in vista di un calendario in campionato in salita, con Roma, Milan, Bologna e Inter e soprattutto, iniziare nel migliore dei modi un cammino che ha come obiettivo Lipsia, sede della finale il prossimo 27 maggio. la Repubblica (ed. Firenze) inquadra così la prima di Conference di stasera, coi viola che hanno un imperativo categorico: trovare un sorriso che manca da più di un mese e rilanciarsi dopo un settembre horror, di soli pareggi e sconfitte e di tante prestazioni così e così. E il peso della vittoria, in una competizione che rappresenta il grande obiettivo stagionale dei viola, è presente e centrale nelle parole di Pioli.

Che da parte sua, in conferenza stampa prima del match non rivede i grossi obiettivi dichiarati in estate come la Champions League. La fiducia della società, citando le parole di Pradé, è illimitata, il peso della non vittoria condiziona tutto il gruppo ma non porta Pioli a volare al ribasso rispetto a certi obiettivi iniziali come il piazzamento in Champions sbandierato mesi fa. Al di là dei singoli e del modulo conterà qualità nelle ultime giocate, capacità di prendere le decisioni giuste e anche un po’ più di coraggio. Il primo passo per uscire è partire bene in Conference, contro un avversario tra i più abbordali delle sei squadre di un girone unico comunque più livellato verso l’alto rispetto al passato.