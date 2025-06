Calciomercato La minaccia per Kean non è solo araba. Gudmundsson, occhio alle mosse del Bologna

vedi letture

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.



Kean: minaccia araba e non solo

L'Al Qadsiah ha presentato un'offerta formale agli agenti di Moise Kean mettendo sul piatto un accordo da 15 milioni di euro netti per tre stagioni ed è pronto a versare i 52 milioni della clausola per portarlo in Arabia. La risposta di giocatore e agenti è stata però "freddina" anche perché, oltre a dare la priorità alla Fiorentina, per partire eventualmente aspettano un top club europeo. Questo è un pericolo in più per i viola perché significherebbe rischiare di restare appesi al mercato degli attaccanti fino ad agosto inoltrato. Dopo la fine del periodo valido per la clausola infatti, non è detto che i top club in giro per l'Europa non possano farsi avanti. In quel caso però, la Fiorentina potrebbe chiedere una cifra superiore ai 60 milioni per lasciar partire l'attaccante della Nazionale italiana.

Il Bologna fa sul serio per Gudmundsson

Sul fronte Gudmundsson, l'accordo informale stipulato col Genoa la scorsa estate, che prevedeva la possibilità di prolungare il prestito in caso di proseguimento del procedimento penale a carico dell'islandese, rischia di non avere alcun valore dopo il cambio di proprietà andato in scena a dicembre per quanto riguarda il Grifone. In questo senso occhio all'inserimento della Roma ma anche e soprattutto a quello eventuale del Bologna che sta per cedere Ndoje al Napoli e che dunque potrebbe buttarsi su Gud per sostituirlo.

Occhi sull'Empoli

La Fiorentina mette gli occhi su due giocatori dell'Empoli: il primo è Fazzini per cui c'è grande concorrenza. Il secondo, che piace anche di più del Nazionale U21 azzurro, è Anjorin, che sarebbe perfetto nell'ottica del 3-5-2 che Pioli vorrebbe disegnare in vista della prossima stagione.

Esposito scala posizioni

Per l'attacco nuove voci su Pio Esposito, attaccante 19enne di proprietà dell'Inter che l'anno scorso ha segnato 19 gol in 40 presenze totali. I nerazzurri potrebbero lasciarlo partire in prestito ma davanti a una proposta viola darebbero il via libera solo a fronte di una cifra molto alta per il diritto di riscatto.