PIOLI, Chiesa top, ma Castrovilli mi ha impressionato

In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Fiorentina oggi al Milan Stefano Pioli ha lasciato un commento anche su due attuali giocatori viola: "Al di là di Chiesa che ho allenato e penso possa diventare un giocatore veramente importante, adesso il giocatore che mi sta più impressionando per qualità e quantità è Castrovilli. Non pensavo potesse avere immediatamente questo impatto con la Serie A".