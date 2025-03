Pioli al posto di Motta in estate? Se fallisce al Franchi c'è anche l'idea Mancini

Il feeling tra Thiago Motta e la dirigenza della Juventus è ai minimi storici e La Gazzetta dello Sport riporta come la proprietà bianconera sia arrabbiata, delusa e anche preoccupata di fallire e non riuscire a centrare l'obiettivo Champions League. Nello spogliatoio serpeggia malumore e le premesse non sono le migliori per permettere al tecnico di proseguire anche la prossima stagione sulla panchina bianconera. Per sostituirlo in pole secondo la rosea ci sono Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti e il tecnico che ieri ha avuto un colloquio con Cristiano Giuntoli, parlerà alla squadra. I progressi che si aspettava il club erano diversi e sotto accusa ci sono l'impostazione tattica del match, la comunicazione e i rapporti con i giocatori. John Elkann è all'estero ha assistito al tracollo con grande disappunto. Dovesse arrivare un brutto ko pure al Franchi, la Juventus potrebbe prendere una decisione drastica, esonerando Thiago Motta: al suo posto, nel caso, l'idea è quella di chiamare Igor Tudor, più difficile Roberto Mancini.