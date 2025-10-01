Piccoli pronto per l'esordio in Europa, CorSport: "E cerca il primo gol"

vedi letture

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, Roberto Piccoli è pronto per l’esordio in Europa. Il classe 2001 sta vivendo ore di grande emozione per quello che che con ogni probabilità sarà uno dei giorni più importanti della sua carriera da calciatore.

Ricordiamo che l’ex Cagliari non aveva potuto giocare gli spareggi di Conference League contro il Polissya perché la lista Uefa era già stata comunicata al momento del suo acquisto. La sfida col Sigma Olomouc rappresenta, quindi, un'occasione ghiottissima per l'attaccante bergamasco, che tra l'altro va a caccia della sua prima rete in maglia viola. Da Piccoli, soprattutto per quanto è stato pagato, ci si aspetta un segnale forte, e la partita contro i cechi sembra l'ideale per darlo.