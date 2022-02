PIATEK, Dovrebbe partire titolare contro la Lazio

Krzysztof Piatek e Arthur Cabral sono in ballottaggio per una maglia da titolare contro la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è il brasiliano il sostituto di Dusan Vlahovic e a breve non ci sarà più alcun dubbio sulla decisione definitiva che andrà a delinearsi fino alla fine del campionato, ma per sabato sera il discorso è diverso: uno partirà titolare e l'altro entrerà a gara in corso. L'ex Basilea ha svolto pochi allenamenti in gruppo, non conosce ancora bene i movimenti richiesti da Italiano e soprattutto non ha dimestichezza con la Serie A. Il polacco, dopo aver svolto lavoro personalizzato, è pronto a tornare oggi in gruppo e vorrà sicuramente essere al top per sabato.