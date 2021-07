Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio nella giornata di ieri l'entourage di German Pezzella avrebbe visto la dirigenza della Fiorentina per parlare del futuro dell'argentino. Secondo il quotidiano oggi il difensore viola rientrerà a Firenze e andrà in scena un incontro per definire il futuro.