PEZZELLA, Il Torino non lo molla: Viola chiede 9 mln

Sulle pagine di Tuttosport si legge come il Torino non abbia mollato German Pezzella. Secondo quanto riporta il quotidiano, nonostante l'agente Guastadisegno neghi di aver parlato con il Torino, sembra che il procuratore si sia incontrato come emissari del club granata che hanno il mandato di Cairo per trattare il difensore viola. Per Pezzella la Fiorentina chiede circa 9 milioni di euro, cifra ritenuta alta dalla società granata. Il sudamericano piace in Italia anche a Lazio e Cagliari e ha estimatori all'estero. L'operazione può entrare nel vivo per quanto complessa.