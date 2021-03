PEZZELLA, 11 finali per il capitano che piace alle big

La Repubblica (ed. Firenze), questa mattina, parla di German Pezzella e del futuro del capitano argentino. Pezzella ha stretto un rapporto importante con Firenze dopo la morte di Davide Astori, diventando capitano e simbolo del senso di appartenenza fiorentino. Tuttavia, questi ultimi mesi di calcio non sono stati entusiasmanti sul piano delle prestazioni e il discorso del rinnovo è sempre rimasto nel limbo. Per questo si sono fatte avanti Roma e Napoli, che potrebbero arrivare ad offrire per lui 15 milioni. Pezzella ha ammiratori anche a Milano, primo fra tutti Stefano Pioli, che lo ha allenato per due stagioni. Qualunque sia il futuro, il capitano deve ora giocare 11 finali per salvare la sua Fiorentina.