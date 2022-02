PESSINA, Andrò al V.Park. Storia "strisce" è lunare

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere alcune parole del Sovrintendente Andrea Pessina, a proposito delle ultime voci legate a nuovi problemi per la costruzione del Viola Park di Bagno a Ripoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Non è vero che ci sono problemi per quanto riguarda i dieci campi per gli allenamenti, né per quelli con erba naturale né per quelli sintetici. La vicenda poi delle strisce indelebili mi sembra davvero lunare. Forse è una boutade che qualcuno ha preso per un fatto vero, ma che non ha alcun fondamento. Al momento non abbiamo alcuna richiesta inevasa o da valutare. Ho accettato l’invito del direttore sportivo della Fiorentina Joe Barone - prosegue Pessina – che mi ha proposto un sopralluogo al centro in costruzione, e nei prossimi giorni visiterò volentieri l’area in costruzione, sulla quale confermo che non esiste alcun contenzioso. Così come vorrei rassicurare sul progetto per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Ho visto che qualche sportivo teme che eventuali obiezioni della soprintendenza possano ostacolare l’iter, con la possibile e conseguente perdita dei finanziamenti pubblici: non è nostra competenza e non c’è alcun rischio al riguardo".