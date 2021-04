PERNAT, Vlahovic-Milenkovic bella eredità di Corvino

Intervista al manager della Moto Gp Carlo Pernat sulle pagine de La Nazione. "Quando il mio Genoa scenderà in campo contro i viola, io sarò in circuito... Sarà l’ora delle qualifiche qui in Qatar e quindi… Il lavoro è lavoro, il Genoa... il Genoa sembra davvero tutta un’altra squadra rispetto alla Fiorentina incrociata nel girone di andata. Come finirà? Io dico un pari. Anche se in modo diverso le due squadre si assomigliano. La Fiorentina ha più qualità. Il Genoa però mi sembra più compatto". Conclusione poi su chi vorrebbe al Genoa: "Dico Vlahovic e Milenkovic e mi viene in mente che loro sono ’figli’ del mio amico Corvino. Una bella eredità, no? E se questa aggiungiamo tutti i milioni che ha messo Commisso, proprio non mi riesce di capire perché la Fiorentina sia finita in acque così complicate. L’acquisto che non avrebbe mai fatto? Callejon. Per me era già un...ex anche nel suo ultimo anno a Napoli".