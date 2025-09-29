Per il Pisa è un derby di rabbia e recriminazioni: il commento del Tirreno

Orgoglio, rabbia e un punto portato a casa nel derby. Il Tirreno commenta così lo 0-0 tra Pisa e Fiorentina. Alberto Gilardino stavolta è soddisfatto ma recrimina qualcosa anche sull'arbitraggio: "Orgoglioso dei miei ragazzi e dell'atteggiamento. Abbiamo creato tanto e siamo stati perfetti nella fase difensiva". A Pisa si parla tanto del gol annullato a Meister e soprattutto del fallo di mano di Pongracic, che trova posto con un fotogramma nella pagina del giornale: "Meister il gol deve sentirlo suo.

Da ex attaccante faccio fatica a concepire l'annullamento. Poi c'è un episodio molto, molto discutibile sul cross di Bofnanti" dice Gila. Anche Idrissa Touré torna sull'episodio: "Il braccio di Pongracic era largo e aumentava il volume del corpo, non come ci ha detto l'arbitro".