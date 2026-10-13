Atta ieri ha lavorato al Viola Park: per il Corriere dello Sport però resta in dubbio per il Como
La Fiorentina torna oggi al lavoro e tra le situazioni da monitorare con maggiore attenzione c’è quella di Atta. Il centrocampista viola era rimasto fuori dai convocati per la sfida di Genova a causa di un sovraccarico funzionale nella zona addominale. Nonostante il giorno di riposo concesso al gruppo, l’ex Udinese si è presentato ieri al Viola Park per proseguire le terapie e le attività individuali, con l’obiettivo di recuperare nel minor tempo possibile.
Al momento non ci sono certezze sulla sua presenza in occasione del prossimo impegno di campionato. Il classe 2003 continuerà infatti a seguire un percorso personalizzato, studiato per favorire il recupero e consentirgli di tornare a disposizione dello staff tecnico quanto prima. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.
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