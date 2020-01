PEDRO, Il Gremio spinge: adesso i viola riflettono

Spazio dedicato a Pedro sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, il Gremio adesso fa sul serio per il brasiliano la Fiorentina ci pensa. Il giocatore continua a prendere tempo ma le mosse del Gremio sembrano molto solide in chiave economica e il club viola non può non prenderle in seria considerazione. Per Pedro (via a titolo definitivo) si potrebbe spuntare una cifra vicino agli 11 milioni di euro e in questa direzione per i viola l’operazione legata al classe '97 diventerebbe un affare. Oggi è previsto una nuovo contatto con il club brasiliano, poi la Fiorentina si prenderà le 48 ore di tempo per concentrarsi sul derby di Bologna e quindi riprenderà il discorso di mercato.