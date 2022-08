PECCI, Io spinto da grandi Curve, ma hanno vinto poco

L’ex viola Eraldo Pecci si è così espresso al Corriere dello Sport a partire dalla campagna abbonamenti viola: “Il pubblico può influire ma non può fare la differenza per un professionista. Magari succede con gli arbitri, ma è raro. Io ho giocato per squadre come Fiorentina, Napoli e Torino, alcune delle curve più importanti e calorose del nostro calcio. Ma effettivamente quanti campionati hanno vinto queste squadre? Non è così fondamentale se si relaziona ai risultati ottenuti. Per vincere servono i giocatori buoni. Campionato? Non ci sono più i Maradona, i giocatori che ti fanno la differenza: bisogna creare i presupposto per vincere, come ha fatto il Milan”.