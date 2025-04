"Passo avanti in Europa ma una svolta in Serie A", il commento di Calabrese

"Avanti così. Un passo dopo l’altro cercando di non inciampare. In Conference la Fiorentina viaggia più o meno serena, e ha chiuso la pratica Celje con un po’ di batticuore ma portando a casa il risultato. Tutto a posto, insomma". Queste le prime righe dell'editoriale a firma di Giuseppe Calabrese sulle colonne dell'edizione fiorentina de La Repubblicca oggi in edicola. Il tema è il finale di stagione tra la semifnale di Conference League e il campionato: ".

L’obbiettivo è arrivare in finale. Anzi, l’obbiettivo è vincere la Conference, il che avrebbe un valore doppio. Intanto riporterebbe a Firenze un trofeo che manca da un sacco di tempo, e poi porterebbe la Fiorentina in Europa League, che di questi tempi potrebbe essere più di quanto sperato. La Fiorentina ha il dovere di provarci anche in campionato. E di provare ad alzare l’asticella. Tornare da Cagliari senza tre punti sarebbe un altro passo falso, una mezza retromarcia per le ambizioni della squadra, della società e della città. Ora più che mai serve una rosa che dia garanzie, è impensabile che giochino sempre gli stessi. È qui che si vedrà la forza di questa squadra, che ha ancora due obiettivi a portata di mano sui tre iniziali, però cammina in equilibrio precario sul suo futuro".