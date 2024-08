PARMA, Tante le assenze dei Ducali all'esordio con i viola

FirenzeViola.it

All'esordio contro i viola e in occasione del ritorno in Serie A, il Parma di Pecchia si presenta con varie assenze all'esordio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi contro la Fiorentina dovrebbero mancare Hernani, Osorio, Bonny, Benedyczak e Charpentier. Assente anche Delprato e lo squalificato Colak.

L'allenatore dei Ducali ha commentato così le condizioni della squadra: "Affronteremo questa nuova stagione con una rosa di giovanissimi ed è un dato certo e incontestabile. C’è tanta curiosità da parte di tutti e voglia di confrontarci con un livello più alto dello scorso anno, e il fatto che nessuno o pochi abbiano giocato in Serie A non è una cosa da ribadire ogni volta perché non possiamo farci nulla".