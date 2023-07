PARISI, Viola offrono 12 mln, l'Empoli ne vuole 15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport la strada che ha come destinazione Fabiano Parisi è forse quella che potrebbe consentire al classe 2000 ad essere il primo a varcare l’ingresso tra i nuovi acquisti, escludendo da questi sia Niccolò Pierozzi che torna dal prestito alla Reggina (con i complimenti e l’attestato di stima di Pippo Inzaghi) per le valutazioni come vice di Dodo e sia, soprattutto, Abdelhamid Sabiri che la società di Commisso ha acquistato a gennaio e poi ha tenuto alla Sampdoria per il resto della stagione. Tornando a Parisi: dodici sono i milioni bonus compresi messi sul piatto dalla Fiorentina che della coesistenza con capitan Biraghi non ne fa un problema, non meno di quindici quelli che chiede l’Empoli.

L’inizio della settimana potrebbe produrre novità positive.