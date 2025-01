PARISI, No al Como ma può ancora partire: 2 club su di lui

FirenzeViola.it

Il primo indiziato a lasciare Firenze secondo il Corriere dello Sport-Stadio resta Fabiano Parisi. L’esterno viola non ha fatto mistero della propria volontà di scendere in campo con più costanza e il suo procuratore un mese fa ha annunciato che sarebbe partito ma bisogna capire verso che lidi. L’ex Empoli ha rifiutato il Como, potrebbero tornare alla carica i club che si erano fatti avanti negli ultimi mesi: Milan o Fenerbahce.

Poi c’è il caso di Michael Kayode, non soddisfatto del minutaggio raccolto in questa prima metà di stagione. Il classe 2004 sta aspettando l'offerta giusta per tornare a giocare con regolarità e il campionato più accreditato al momento, secondo quanto riporta il quotidiano, è la Premier League, da dove sono emersi i sondaggi di Brighton e Brentford. Occhio anche alla Roma che recentemente ha manifestato un timido interesse.