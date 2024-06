PARISI, L'investitura di Palladino: esterno a tutta fascia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’avvicendamento Italiano-Palladino indica anche una possibile rinascita per i calciatori desiderosi di rilancio. Uno di questi è senza dubbio Fabiano Parisi, si legge sul Corriere dello Sport. "Può giocare anche nel 3-4-3, per caratteristiche è l'ideale in quel sistema di gioco" ha detto di lui proprio Palladino, preconizzando un utilizzo da esterno a tutta fascia. Un ruolo che l'ex Empoli ha nelle corde e nel curriculum.

Se risaliamo alla stagione 2018-19, agli esordi in prima squadra con l'Avellino di Ignoffo, l'allora diciannovenne si distinse come 'quarto' di sinistra nel 3-4-3: stesso ruolo ricoperto a tratti anche in Under 21 con Nicolato. Che sia questo il vestito tattico ideale per lui? Lo sospettava anche Vincenzo Italiano, che come terzino di ruolo gli preferiva sistematicamente Biraghi, mentre nei pochi esperimenti con la difesa a tre lo aveva rilanciato proprio come cursore a tutta fascia.