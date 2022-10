PARISI, Il gruppo è in sintonia. Il mio ritorno in viola...

Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato a La Nazione della sfida che si terrà oggi alle 12.30 tra Fiorentina e Sassuolo (sua ex squadra). Queste le sue parole in merito al ritorno alla Fiorentina: "Ritorno in viola? I motivi erano tanti. Sono andata via per una scelta tecnica del mister, ma sentivo che con la Fiorentina non era finita, troppe vittorie, ricordi e anche la voglia di prendermi una rivincita. Sono troppo legata a questa maglia".

Si aspettava questo avvio brillante?

"Sinceramente non mi ero creata aspettative e rispondo di no, ma da come abbiamo iniziato, dalla preparazione ho visto un gruppo subito entrato in sintonia.Lo scorso anno abbiamo faticato, ma certe annate difficili possono nascere senza un perchè. Alla fine la società abbia individuato cosa non ha funzionato. Ora c’è un giusto mix tra nuove e vecchie senza scorie del passato"

Sugli obiettivi: "La formula del campionato, che mi piace, ci obbliga a evitare la poule retrocessione e puntare in altro. Le basi le abbiamo messe, ora bisogna continuare a costruire. Dipende da noi".

Infine sul Viola Park: "E’ un progetto che va oltre. Difficile descriverlo a parole perché le emozioni quando lo abbiamo visitato sono state fortissime. Ma se devo scegliere un aspetto, mi piace il concetto di integrazione e condivisione. Un aspetto molto americano che dovrebbe essere preso a modello in altre realtà".