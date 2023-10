PARISI, Ieri numeri al top: una vera risorsa per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come rivela questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, ieri all’uscita dello stadio Olimpico era tra i più tristi di tutta la squadra. Sapeva in effetti, Fabiano Parisi, di aver portato a termine per l’ennesima volta una gara sopra le righe. Gravata, peraltro, dalla difficoltà di dover giocare per emergenza di nuovo sulla fascia destra, come già gli era capitato a Frosinone.

Ecco perché l’amaro in bocca in seguito al colpo del ko al 95’, per il difensore, è stato davvero tanto. I numeri del terzino non mentono e raccontano di come il classe 2000 - che aveva promesso il riscatto dopo la serataccia di una settimana fa con l’Empoli - contro la Lazio abbia portato a termine il 91% dei passaggi tentati e, in totale, abbia vinto otto duelli con i diretti avversari. Cifre estremamente positive che certificano come, al netto del rammarico per una sconfitta che ha allontanato la Fiorentina dalle zone altissime della classifica, Parisi possa sempre più rappresentare un punto fermo nella formazione di Italiano.