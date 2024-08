PARISI, Con l'arrivo di Kostic sarebbe probabile addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola scrive che in caso di arrivo di Filip Kostic alla Fiorentina, a quel punto il club viola dovrebbe trovare una soluzione per piazzare altrove Fabiano Parisi, magari con la formula del prestito secco così da poterlo esaminare dopo un'altra stagione. Lo scenario è in evoluzione, ma visto che l'esterno ex Empoli non ha convinto Palladino durante la preparazione estiva, potrebbe trovare presto una sua soluzione. Per Kostic la Juventus chiede 8 milioni, la Fiorentina lo valuta la metà e visto che in questo momento è un esubero dei bianconeri, la trattativa potrebbe decollare a stretto giro di posta.