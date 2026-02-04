Come liberare Fagioli? Vanoli studia variazioni a centrocampo per la Fiorentina

La Nazione dedica spazio anche al lavoro sul campo fatto dalla Fiorentina in questi ultimi giorni. Il “laboratorio” di Paolo Vanoli è finalmente operativo, con il mercato chiuso e un gruppo ormai definito su cui costruire la risalita in campionato. Ci sono due sistemi nel database, il 4-1-4-1 e 4-3-3, ma il principio resta lo stesso: contano le interpretazioni più che i numeri. Vanoli ha voluto giocatori duttili, capaci di coprire più ruoli, pur riconoscendo che alcune soluzioni, come il doppio incursore in mezzo al campo, al momento risultano poco sostenibili. Mandragora resta un perno per l’equilibrio, mentre Fagioli è imprescindibile nella costruzione del gioco.

E proprio su Fagioli, scrive la Nazione, si concentra parte del lavoro settimanale, vista la pressione sistematica degli avversari sul regista viola. Lo staff sta studiando contromisure, anche coinvolgendo Gudmundsson in fase di costruzione, con l’islandese pronto ad abbassarsi da mezzala in determinate situazioni. Restano valide anche alternative come il 4-2-3-1, da utilizzare quando il contesto lo permetterà. Le soluzioni ci sono, ma Vanoli ripartirà dalle certezze: per sperimentare serve prima di tutto una classifica più tranquilla, cosa che sarà comunque quasi impossibile da avere da qui a fine campionato.