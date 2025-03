Palladino sotto esame, una vittoria non sarebbe garanzia per il prossimo anno

vedi letture

Passare da Monza a Firenze non è facile, e Raffaele Palladino se ne sarà subito accorto. In questa prima stagione sulla panchina della Fiorentina il tecnico campano ha ammesso di essere maturato e cresciuto tanto proprio perché messo di fronte a tutt'altre pressioni rispetto al suo periodo brianzolo. Come riportato dall'edizione odierna di TuttoSport, la sua viola ha alternato buone prestazioni e grandi risultati, su tutti le otto vittorie consecutive in autunno, a periodi bui e prestazioni sottotono come contro Monza e Verona in trasferta. Un rendimento altalenante che ha portato la Fiorentina fuori dalla zona Europa in campionato e Palladino più volte sulla graticola, nonostante Commisso abbia sempre dichiarato di essere restio a cambiare in corsa gli allenatori. Alla fine il tecnico campano è rimasto al suo posto, poi a giugno vedremo cosa succederà. Intanto il primo test di questa settimana di fuoco l'ex allenatore del Monza lo ha passato, la Fiorentina giovedì sera ha battuto il Panathinaikos e ha staccato il pass per i quarti di finale di Conference League.

Oggi ci sarà la seconda prova contro la Juventus. Una vittoria non blinderebbe il suo posto in panchina per la prossima stagione ma sicuramente lo avvicinerebbe di più all'ambiente gigliato. Un ambiente che ha chiaro il suo obiettivo, fare meglio della scorsa stagione. Quindi portare un titolo a Firenze e andare oltre l'ottavo posto.