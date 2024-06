PALLADINO, Resterà a Firenze ancora qualche giorno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive La Nazione, dopo la presentazione un po' a sorpresa ieri al Viola Park con l'annuncio della firma fino al 2026 con la Fiorentina, per Raffaele Palladino ora iniziano i giorni della programmazione del lavoro che poi prenderà il via con la nuova stagione. Il tecnico ormai ex Monza resterà a Firenze ancora qualche giorno, un paio scrive il quotidiano, per conoscere meglio il nuovo centro sportivo e dare le sue prime indicazioni di mercato. Poi si godrà le vacanze.