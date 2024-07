PALLADINO, Quell'imperativo categorico al VP: "Attira!"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione si sofferma sull’andamento del ritiro al Viola Park. A proposito del test di domenica contro la Primavera il quotidiano scrive come un imperativo sia arrivato forte e chiaro da Raffaele Palladino: "Attira!" l’input forte e chiaro del tecnico ex Monza. Un invito a creare spazi sugli esterni grazie al fondamentale lavoro dei mediani che, oltre ad attirare su di sé la pressione avversaria, sono chiamati a smistare in fretta il pallone.