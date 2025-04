Palladino pronto ad affidarsi (di nuovo) a Comuzzo: ora tre gare da protagonista

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, ora arriva il bello (e il difficile) per Pietro Comuzzo. Complice l'assenza di Pablo Marì dalla lista Uefa e la squalifica in campionato di Luca Ranieri - ammonito con l'Empoli - il ventenne di San Daniele si candida a tre gare da protagonista. Prima i 60mila del Benito Villamarin col Real Betis, poi i 70mila dell'Olimpico contro la Roma e infine il ritorno con gli spagnoli a Firenze. Palladino si affiderà a lui, il più giovane della rosa, in tre notti che serviranno anche per capire il livello raggiunto da un calciatore che un anno fa muoveva i passi in prima squadra.