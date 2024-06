PALLADINO, Programma il futuro: dal ritiro alle amichevoli

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Raffaele Palladino ha iniziato a programmare il futuro in casa Fiorentina. A partire dalle date e le modalità del ritiro. Si dovrebbe tagliare il nastro nella seconda settimana di luglio con un ritiro al Viola Park aperto a tratti anche ai tifosi. I primi test-match saranno lì, ma a differenza dell'estate 2023 non ci sarà un richiamo di preparazione fuori dai cancelli del nuovo centro sportivo, bensì qualche amichevole internazionale da fine luglio in poi. Tra i test-match poi confermata la sfida al Grosseto di patron Lamioni, uno dei partner commerciali principali della società di Commisso.