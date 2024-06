PALLADINO, Le chiamate ai giocatori e il silenzio di Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra gli aspetti di Raffaele Palladino che sono maggiormente piaciuti ieri, alla luce della conferenza stampa del neo tecnico viola, c'è stato quello del "fattore umano" dal quale l'ex mister del Monza vuole ripartire nella gestione dei calciatori. Nello specifico, ha fatto notizia il fatto che Palladino abbia chiamato ad uno ad uno i componenti della sua rosa per conoscerli e per carpire da loro pregi e difetti. L’unico con il quale non è riuscito a parlare? Jonathan Ikoné. «Non sono riuscito a mettermi in contatto con lui.

So di questa situazione, ne sapremo di più nei prossimi giorni» ha detto l'allenatore. Il riferimento è all’indiscrezione che vorrebbe il francese vicino all’Al Duhail, club qatariota, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Lo sottolinea questa mattina l'edizione odierna de La Repubblica.