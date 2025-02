Palladino imputato, il pensiero di Cecchi: "A San Siro una Viola da trincea: bravo mister"

Nel suo consueto editoriale del mercoledì sulle pagine de La Nazione, Stefano Cecchi analizza il momento della Fiorentina alla luce del ko di San Siro e di qualche critica che è stata indirizzata a Raffaele Palladino. Ecco una parte del suo pensiero in merito: "A un certo punto è venuto anche il sospetto che nell'area viola affollata potesse sbucare Enrico Toti a lanciare una stampella contro gli austroungarici all'assalto in maglia nerazzurra. Perché, è vero, contro l'Inter la Fiorentina ha giocato una partita in trincea da Grande Guerra. Fango e difesa alla baionetta, gas mostarda e gomitate. E per questa scelta tattica cadorniana, oggi il capo di stato maggiore viola, Raffaele Palladino, è sul banco degli imputati. Ascoltate le radio, leggete sui social: il processo pubblico per alto tradimento è inesorabile.

Chi gli imputa una sorta di codardia sportiva, chi lo accusa di presunzione, con qualcuno che ne ha chiesto addirittura la cacciata tout court. Una sollevazione legittima? Chi scrive pensa proprio di no. Per più motivi".