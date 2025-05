Zazzaroni e quel retroscena su Palladino: "È stato offerto alla Roma post-Betis"

vedi letture

>Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio, il direttore Ivan Zazzaroni dà una sua lettura circa i movimenti su alcune panchine di Serie A, dando anche un presunto retroscena che riguarda Raffaele Palladino: "Da giorni nutro qualche dubbio sulla permanenza di Baroni alla Lazio (sensazioni): anche in questo caso la Champions produrrà effetti. Italiano sta per rinnovare col Bologna: non vuole cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza, la società è più che disposta ad accontentarlo. Palladino ha allungato con la Fiorentina eppure c’è chi dice che dopo l’uscita dalla Conference sia stato addirittura offerto alla Roma. E Gasp? Voglio vedere chi avrà più coraggio: se l’Atalanta lasciandolo libero con un anno d’anticipo o lui pretendendo di andar via".