PALLADINO, Ecco la "lista della spesa" per il mercato

FirenzeViola.it

Da oggi prenderà forma la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino e molto probabilmente delle sue "vecchie conoscenze" potranno seguire il tecnico a Firenze. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi entrato nel mirino dei viola è quello di Valentin Carboni. L'offerta per il classe 2005 era stata di 20 milioni ma l'Inter, proprietaria del cartellino, ne chiede 30 per lasciarlo partire. La concorrenza è tanta ma Carboni potrebbe essere tentato nel seguire l'allenatore che lo ha lanciato. Piace anche il nome di Andrea Colpani, ma anche in questo caso la concorrenza per il fantasista del Monza è elevata.

In difesa, con il rinnovo di Martinez Quarta, piace molto Alberto Dossena dal Cagliari. A centrocampo, invece, c'è il nome di Daniel Boloca e, sempre dal Sassuolo, quello di Andrea Pinamonti in attacco.