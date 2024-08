PALLADINO, Contento di tanti giovani. E Beltran...

FirenzeViola.it

Se sul web si è fatta non poca ironia riguardo alla lunga partita di ieri tra Friburgo e Fiorentina, Raffaele Palladino ha beneficiato dei 45 minuti extra avuti a disposizione per testare i giovani in una gara dal tasso tecnico più elevato rispetto ai precedenti e provare una serie di esperimenti che potranno tornargli utile nel corso della stagione.

Il tecnico viola, come ammesso da lui stesso nell'intervista post partita, ha particolarmente apprezzato alcuni ragazzi come Martinelli, Comuzzo e Fortini e se per i primi due l'impiego in prima squadra non dovrebbe essere messo in discussione, questo pre-campionato potrebbe essere servito anche al terzino sinistro per guadagnare punti nella scala gerarchica viola.

Nel terzo tempo si è potuto anche vedere Lucas Beltran agire da centravanti al posto di Kean. L'argentino ha mostrato buone qualità, creando un paio di occasioni pericolose, dimostrando di poter essere una valida opzione come attaccante centrale e rappresentando per Palladino un vero e proprio jolly offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.