PALLADINO, Al Franchi sfida al passato contro il Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola apre la sua sezione sportiva analizzando la sfida del Franchi, in programma questo pomeriggio alle 18:30, tra Fiorentina e Monza. In particolare il quotidiano si concentra sulla figura di Raffaele Palladino che sfida, così come Colpani, il suo passato più recente. Dopo 4 pareggi in altrettante gare ufficiali tra Serie A e Conference League, contro i brianzoli il tecnico campano andrà alla ricerca della prima gioia da quando è arrivato a Firenze. Fino ad adesso con il mercato ancora aperto e una rosa da completare Palladino non è riuscito a dare una chiara fisionomia alla sua squadra così, con la sessione estiva delle trattative che si è chiusa lo scorso venerdì con gli arrivi di Gosens, Bove e Cataldi, diventeranno fondamentali questi giorni di lavoro durante la pausa nazionali per provare a costruire davvero il nuovo corso viola.

Prima della sosta però ci sarà da affrontare il Monza di Alessandro Nesta. Una sfida importante per cercare la prima gioia stagionale e cercare di migliorare gli automatismi richiesti dal tecnico di Mugnano di Napoli. Palladino, consapevole anche delle fatiche della gara di Felcsut di giovedì sera, dovrebbe affidarsi a Terracciano in porta con Quarta, Pongracic, rientrato dalla squalifica, e Biraghi, al posto di Ranieri come braccetto di sinistra, in difesa. Cambi anche a centrocampo con Mandragora che tornerà a guidare la mediana gigliata al fianco di Richardson e Kayode e Parisi che agiranno sulle corsie esterne. Dietro al confermatissimo Kean, in rete anche giovedì sera in Ungheria e alla ricerca della prima gioia in campionato, nuova chance per Colpani, il grande ex insieme a Palladino, con al suo fianco uno tra Kouame, favorito per i pochi minuti giocati in questo inizio, e Sottil.