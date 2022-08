PAGLIUCA, Gollini può fare secondo di Donnarumma

L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato così a La Gazzetta dello Sport:

Dietro a Donnarumma, in chiave azzurra sembrano esserci poche certezze...

"Per Mancini può essere sicuramente un problema. Cragno è passato dal Cagliari al Monza ma per ora non gioca. Meret avrà sino a fine mercato gli spettri di Navas e Kepa e fatica perché non sente davvero la fiducia, Sirigu non aveva squadra e ora rischia di fare il terzo proprio a Napoli. Perin alla Juventus è chiuso da Szczesny Inter e Milan hanno anche i vice stranieri. Potrebbe approfittarne Gollini ma, in chiave Nazionale, al momento se si dovesse fare male Gigio non vedo un vero secondo".