PADOVANI, Domani sopralluogo. ACF l'ha sempre scartato

È stato fissato per domani pomeriggio, dall’assessore allo Sport Letizia Perini, un sopralluogo con la società del rugby per la riqualificazione del Padovani. L’obiettivo sarà quello di confrontarsi e capire quali azioni intraprendere perché sia garantita da un lato la sicurezza dell’impianto e dei tifosi e dall’altro il proseguimento delle attività, tenendo conto che ii progetti sono ancora in fase di studio. Lo spiega La Nazione, che aggiunge come il Comune di Firenze abbia ormai da tempo avviato la pratica per il mutuo con il Credito Sportivo per un importo di 10 milioni volto alla riqualificazione dell’impianto per il rugby con una nuova tribuna da 4mila spettatori.

I 10 milioni serviranno per il restyling della parte rugby, mentre con una cifra compresa fra i 4 e i 7 milioni Palazzo Vecchio potrebbe portare la capienza almeno a 18mila spettatori, consentendo così, nel caso la Fiorentina lo volesse mai, le partite di Serie A. Ma l'ipotesi di trasferirsi temporaneamente al Padovani è sempre stata scartata dai viola per due motivi: la capienza comunque ridotta rispetto a quella del Franchi ’cantierato’ che sarà superiore ai 23mila posti, e la mancata volontà di sborsare i fondi mancanti per aumentare la capienza del Padovani.